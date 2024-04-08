Док Риверс о том, как «Бакс» преодолеть кризис: «Надо побеждать»

Док Риверс рассказал о том, как «Бакс» преодолеть кризис.

«Милуоки» в воскресенье уступил «Нью-Йорку» (109:122), потерпев шестое поражение в последних семи матчах.

После назначения 27 января у «Бакс» результат 15-17.

«Справиться с этим можно за счет побед. Надо побеждать. Важно, чтобы что-то пошло так, как нам надо, сложилось в нашу пользу. Я проходил через такое. Но эта команда, я считаю, слишком хороша и талантлива, чтобы проходить через это. И не имеет значения, кто у нас выбыл из состава. У всех команд есть такие проблемы. Я должен разобраться с этим», – заявил Риверс.

По мнению тренера, у « » нет психологических проблем, несмотря на неудачные результаты.

«Эта команда не теряла веру. У нас сейчас есть проблемы, да. Считаю, что команда начнет по-настоящему верить, когда мы окажемся в плей-офф, но мне бы хотелось видеть, как мы заходим в плей-офф в несколько ином стиле. Но сейчас этого нет, просто нет... У нас осталось четыре матча, все против соперников уровня плей-офф. Возможно, в этом нам как раз повезло. Это может помочь нам», – считает Риверс.