Стив Керр: «В этом году у нас более сильная команда по сравнению с прошлым сезоном. Мне нравятся наши шансы»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр сравнил нынешних «Уорриорз» с прошлогодней командой.

«В этом году у нас определенно более сильная команда по сравнению с прошлым сезоном. Более сильная в смысле игры в баскетбол, на обеих половинах, более сильная в смысле сплоченности и общего настроения, вайба.

Я продолжаю верить, что мы способны сделать нечто особенное. Понятно, что это будет намного сложнее, чем обычно. Для начала нам предстоит провести два очень сложных матча в плей-ин. И все же мне нравятся шансы этой команды», – считает главный тренер «Голден Стэйт».

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1 комментарий
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скамейка - лучшая, династия...шансы есть...Удачи еще бы...
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