Стив Керр: «В этом году у нас более сильная команда по сравнению с прошлым сезоном. Мне нравятся наши шансы»

Стив Керр сравнил нынешних «Уорриорз» с прошлогодней командой.

«В этом году у нас определенно более сильная команда по сравнению с прошлым сезоном. Более сильная в смысле игры в баскетбол, на обеих половинах, более сильная в смысле сплоченности и общего настроения, вайба.

Я продолжаю верить, что мы способны сделать нечто особенное. Понятно, что это будет намного сложнее, чем обычно. Для начала нам предстоит провести два очень сложных матча в плей-ин. И все же мне нравятся шансы этой команды», – считает главный тренер « ».