Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»

Джей Джей Редик пообещал исправить важную проблему «Лейкерс» .

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик дал понять, что не намерен мириться с нынешним уровнем игры команды в защите.

«Это моя работа. Я не могу просто сказать: «Ну ладно, значит, мы не будем хорошей командой в защите».

Нет. Мы будем бороться, цепляться и делать все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите», – пообещал 41-летний специалист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
