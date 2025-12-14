Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»

Джейлен Уильямс о возможном обновлении рекорда «Уорриорз» 73-9.

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс заявил, что команда не нацеливается на обновление рекорда «Уорриорз» 2016 года, когда калифорнийцы завершили регулярку с лучшим результатом в истории (73-9).

«Есть ли шанс? Да, шанс есть, но я не уверен, можно ли считать это целью.

Но я не собираюсь говорить, что мы не можем это сделать. Никто не хочет проигрывать. Мы точно не собираемся выходить на площадку с настроем проиграть. Просто есть более важная цель, чем рекорд. Скорее, если мы сможем выходить на каждую отдельную игру и побеждать, делая это, скажем так, без надрыва, тогда да. Я не собираюсь как-то ограничивать нашу команду, но это не цель», – рассказал баскетболист.