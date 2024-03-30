Эксперт Сет Гринберг: «Уорриорз», не выпускайте Дрэймонда Грина. Он убивает вашу культуру и идентичность»

Сет Гринберг раскритиковал Дрэймонда Грина.

Эксперт ESPN считает, что форвард своим поведением негативно влияет на наследие «Уорриорз» сейчас, когда команда перестала быть главным претендентом на титул.

«Мы говорим о династии « ». Но все кончено, это конец. Тренер, который все это создал, все еще находится в этой раздевалке и должен взять на себя ответственность за происходящее. Просто не выпускай чувака на площадку. Он убивает вашу культуру, вашу идентичность и, по сути, все, что вы построили.

«Уорриорз» никуда не денутся. Вам все равно придется все перестраивать. Так почему бы не сделать решительное заявление: «Знаете что, мы двигаемся дальше», – заявил Гринберг.