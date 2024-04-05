Стив Керр: «Объединение Дрэймонда и Джексон-Дэвиса изменило нашу команду»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Трэйс Джексон-Дэвис Баскетбол

Стив Керр отдал должное Трэйсу Джексон-Дэвису.

Новичок «Уорриорз» в последних матчах стал выходить в стартовой пятерке и играть более важную роль для команды на фоне травмы у Джонатана Куминги. 

Во встрече с «Рокетс» (133:110) Джексон-Дэвис набрал 20 очков, 5 подборов и 4 передачи.

«Объединение Дрэймонда и Джексон-Дэвиса изменило нашу команду. Причем довольно сильно. Защита в «краске», подборы, которые приносит нам Трэйс – все это облегчает задачу Дрэймонда. Для новичка Трэйс выглядит просто потрясающе.

Во второй половине сезона он стал получать больше времени, это сильно прибавило ему уверенности. Он уже пришел к нам обученным и умелым игроком, но НБА все же отличается от студенческой игры. Здесь нужно чувствовать. Ты должен видеть и понимать все эти комбинации, которые играются. Ритм, темп, понимание, чего ждать от товарищей по команде... Он отлично со всем этим справляется», – заявил главный тренер «воинов».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А как же Куминга?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий