Стив Керр: «Объединение Дрэймонда и Джексон-Дэвиса изменило нашу команду»

Стив Керр отдал должное Трэйсу Джексон-Дэвису.

Новичок «Уорриорз» в последних матчах стал выходить в стартовой пятерке и играть более важную роль для команды на фоне травмы у Джонатана Куминги.

Во встрече с «Рокетс» (133:110) набрал 20 очков, 5 подборов и 4 передачи.

«Объединение Дрэймонда и Джексон-Дэвиса изменило нашу команду. Причем довольно сильно. Защита в «краске», подборы, которые приносит нам Трэйс – все это облегчает задачу Дрэймонда. Для новичка Трэйс выглядит просто потрясающе.

Во второй половине сезона он стал получать больше времени, это сильно прибавило ему уверенности. Он уже пришел к нам обученным и умелым игроком, но все же отличается от студенческой игры. Здесь нужно чувствовать. Ты должен видеть и понимать все эти комбинации, которые играются. Ритм, темп, понимание, чего ждать от товарищей по команде... Он отлично со всем этим справляется», – заявил главный тренер «воинов».