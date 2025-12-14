Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»

Кармело Энтони считает, что Леброн может набирать по 30 очков, если захочет.

Экс-звезда НБА Кармело Энтони считает, что 40-летний лидер «Лейкерс » Леброн Джеймс мог бы существенно повысить статистику результативности, если бы сам этого захотел.

«Он мог бы лидировать в НБА по очкам, если бы действительно этого хотел. Если он решит для себя «Так, в этом сезоне я буду набирать в среднем по 30 очков», он это сделает. В 23-м сезоне.

Если бы он поставил перед собой такую цель, вопрос в этом. Бро, в 22-м сезоне он набирал в среднем 27, 26 очков. Прошло не так много времени с того момента», – заявил Энтони.

В 8 матчах сезона Джеймс набирает 16,5 очка. По итогам минувшего розыгрыша его средняя результативность составила 24,4 очка.