Боб Майерс: «Я плакал, когда сказал Стефу Карри, что ухожу из «Голден Стэйт»

Боб Майерс и Джей Джей Редик обсудили лидерство в «Голден Стэйт».

«Когда я играл, редко было так, чтобы лучший игрок был и главным лидером команды. Может быть, один из выдающихся, игрок основной ротации или один из ветеранов, вроде Юдониса Хаслема, который всех воодушевляет. Лидерство – это тяжело. Это ответственность. У лидерства множество разных форм. То, как лидерство воспринимает публика в плане громкости, демонстративности и других черт, сильно отличается от реальности. Как по-твоему?» – поинтересовался .

«О да. Если ты спросишь у , каким было лидерство , он ответит: «Страх». Он подавлял тебя физически и эмоционально. И мог подкрепить эту угрозу. Это тоже один из способов. Доминировать настолько, что людям приходится не выбиваться из строя.

В игре на этом уровне настолько большая концентрация на борьбе за титул, что людям приходится идти на жертвы, насколько тяжело бы это ни было. Это не весело, да и не должно быть весело. Впрочем, ты и сам знаешь это, я не видел, чтобы ты часто улыбался во время матчей.

Гениальность Стефа Карри в том, что игра с ним может приносить радость.

Мэджик Джонсон, Карри потому и обладают таким статусом, настолько почитаемы в лиге, что они делали игру веселой. По-настоящему. Без притворства.

В течение всего регулярного чемпионата и в плей-офф Стеф облегчает жизнь команды. И это естественно, это в его природе. Он позволяет людям чувствовать себя хорошо.

Дрэймонд – это другое, вторая часть инь-янь», – рассказал Майерс.

«Недавно я столкнулся с обладателем одного из сезонных абонементов Клипперс на трибунах. Я был в настроении, шутил. И он сказал мне: «Я видел как ты идешь после матчей по этому тоннелю 150-200 раз. И я ни разу не видел, чтобы ты улыбался». Я относился к работе серьезно. Мне приходилось», – рассмеялся Редик.

«Я бы хотел, чтобы ты играл с ним. Я бы хотел, чтобы у всех была такая возможность. Я плакал, когда сказал Стефу, что ухожу из « ». Потому что знал, что не буду больше работать с ним. И я принял это решение сам», – заключил .