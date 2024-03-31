«Ситуация не была урегулирована». Куинн Кук заявил, что «Уорриорз» не отреагировали должным образом на конфликт между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином

Куинн Кук высказался о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином.

Бывший защитник «Голден Стэйт» обвинил руководителей клуба в том, что они не смогли урегулировать ситуацию после стычки и во время сезона-2018/19.

«На нашу игру это не повлияло. Просто нашим парням надоело. Тренер Керр играл с «Буллс» и Джорданом, играл за «Сперс», был генеральным менеджером «Санз», но в том 2019 году он сказал, что никогда раньше не видел команду, к которой было бы такое пристальное внимание. Каждый день что-то происходило. Когда между Кей Ди и Дрэймондом произошла стычка на скамейке запасных, это оказало давление на нашу команду, и я скажу, что « » справился с этой ситуацией неправильно.

Ситуация не была урегулирована. Мы сталкивались с ней каждый день. Мы пытались проводить командные собрания, но это не работало. Мы так и не справились с ситуацией, и это отразилось на нас. Трудно решать проблемы, когда так много эго», – сказал Кук в подкасте Captain Jack.