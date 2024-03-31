«Ситуация не была урегулирована». Куинн Кук заявил, что «Уорриорз» не отреагировали должным образом на конфликт между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стив Керр Дрэймонд Грин Куинн Кук Баскетбол

Куинн Кук высказался о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином.

Бывший защитник «Голден Стэйт» обвинил руководителей клуба в том, что они не смогли урегулировать ситуацию после стычки Дюрэнта и Грина во время сезона-2018/19.

«На нашу игру это не повлияло. Просто нашим парням надоело. Тренер Керр играл с «Буллс» и Джорданом, играл за «Сперс», был генеральным менеджером «Санз», но в том 2019 году он сказал, что никогда раньше не видел команду, к которой было бы такое пристальное внимание. Каждый день что-то происходило. Когда между Кей Ди и Дрэймондом произошла стычка на скамейке запасных, это оказало давление на нашу команду, и я скажу, что «Голден Стэйт» справился с этой ситуацией неправильно.

Ситуация не была урегулирована. Мы сталкивались с ней каждый день. Мы пытались проводить командные собрания, но это не работало. Мы так и не справились с ситуацией, и это отразилось на нас. Трудно решать проблемы, когда так много эго», – сказал Кук в подкасте Captain Jack.

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7 комментариев
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Да как то со всеми ситуациями Грина, и всеми его заскоками Голоден Стейт так себе справляются)
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Вспомнил спустя годы. Керр как тренер должен был попытаться разрулить ситуацию, но предпочел засунуть голову в песок. Очевидно что он смотрит сквозь пальцы на выходки Грина, либо побаивается его.
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Да как раз нормально справились. Надо было выбирать - выбрали "мотор и сердце" ГСВ никак кексика не защитив. Взяли ещё титул по итогу.

Все почему-то меряют по какой-то идеальной ситуации где Керр такой методом гипноза даёт рюкзаку храброе сердце, а Грину великодушие Леброна. Ну сори, реальная жизнь другая.
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Не справились абсолютно. И если на Грина КейДи потом особо обиды не держал - понимал с кем имеет дело, но то что остальные тупо промолчали вот это указало Дюранту путь к дальнейшим поискам своего счастья. И тут Кайри подсуетился.
Жаль что с гсв всё закончилось тяжёлой травмой в финале.
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