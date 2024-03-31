«Ситуация не была урегулирована». Куинн Кук заявил, что «Уорриорз» не отреагировали должным образом на конфликт между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином
Куинн Кук высказался о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином.
Бывший защитник «Голден Стэйт» обвинил руководителей клуба в том, что они не смогли урегулировать ситуацию после стычки Дюрэнта и Грина во время сезона-2018/19.
«На нашу игру это не повлияло. Просто нашим парням надоело. Тренер Керр играл с «Буллс» и Джорданом, играл за «Сперс», был генеральным менеджером «Санз», но в том 2019 году он сказал, что никогда раньше не видел команду, к которой было бы такое пристальное внимание. Каждый день что-то происходило. Когда между Кей Ди и Дрэймондом произошла стычка на скамейке запасных, это оказало давление на нашу команду, и я скажу, что «Голден Стэйт» справился с этой ситуацией неправильно.
Ситуация не была урегулирована. Мы сталкивались с ней каждый день. Мы пытались проводить командные собрания, но это не работало. Мы так и не справились с ситуацией, и это отразилось на нас. Трудно решать проблемы, когда так много эго», – сказал Кук в подкасте Captain Jack.
Все почему-то меряют по какой-то идеальной ситуации где Керр такой методом гипноза даёт рюкзаку храброе сердце, а Грину великодушие Леброна. Ну сори, реальная жизнь другая.
Жаль что с гсв всё закончилось тяжёлой травмой в финале.