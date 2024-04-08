Кармело Энтони не согласился с тем, что Коннектикут мог бы выйти в плей-ин на Востоке: «НБА – мужская лига, мальчишкам там не место»

Кармело Энтони не согласился с тем, что Коннектикут мог бы выйти в плей-ин НБА.

Такое предположение недавно высказал эксперт ESPN Майк Гринберг.

«Думаешь, они в состоянии выиграть 35 матчей в НБА? Чушь. Мы говорим о лиге профессионалов. Давай не будем перегибать палку.

НБА – мужская лига, мальчишкам там не место. Независимо от того, насколько молодые ребята появляются там. В НБА так просто не попадешь. Там чертовски талантливые игроки. И несмотря на это, многие из них даже не выходят на площадку... У Коннектикута феноменальная команда, феноменальная. Но чтобы команда что-то сделала в НБА? Чушь собачья. Нет, конечно же, нет, даже не начинай», – отреагировал знаменитый форвард «Денвера» и «Нью-Йорка» в подкасте 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.