Кармело Энтони не согласился с тем, что Коннектикут мог бы выйти в плей-ин на Востоке: «НБА – мужская лига, мальчишкам там не место»

Теги Кармело Энтони НБА NCAA университет Коннектикут Баскетбол

Кармело Энтони не согласился с тем, что Коннектикут мог бы выйти в плей-ин НБА.

Такое предположение недавно высказал эксперт ESPN Майк Гринберг.

«Думаешь, они в состоянии выиграть 35 матчей в НБА? Чушь. Мы говорим о лиге профессионалов. Давай не будем перегибать палку.

НБА – мужская лига, мальчишкам там не место. Независимо от того, насколько молодые ребята появляются там. В НБА так просто не попадешь. Там чертовски талантливые игроки. И несмотря на это, многие из них даже не выходят на площадку... У Коннектикута феноменальная команда, феноменальная. Но чтобы команда NCAA что-то сделала в НБА? Чушь собачья. Нет, конечно же, нет, даже не начинай», – отреагировал знаменитый форвард «Денвера» и «Нью-Йорка» в подкасте 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.

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3 комментария
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Что в голове происходит у экспертов которые считают, что студенты смогут обыграть профессионалов? Там же при желании остальных команд они проиграют все матчи сезона
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Давненько Кармело что-то адекватное не говорил
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Ответ unrecyclable
Давненько Кармело что-то адекватное не говорил
а Пат Беверли был готов поставить, что чемпионки женской НБА (Лас Вегас) обыграют старшеклассников-чемпионов штата
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