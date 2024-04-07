Заккари Рисаше и Алекс Сарр остаются на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN
Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.
Форвард «Бурка» Заккари Рисаше окончательно закрепился на первой позиции по итогам выхода его команды в финал Еврокубка и получения награды «Восходящая звезда».
Донован Клинган сыграет в финале «Мартовского безумия» NCAA и будет иметь шанс подняться в рейтинге на следующей неделе.
В первой пятерке:
1. Заккари Рисаше («Бурк») (1)
2. Алекс Сарр («Перт») (2)
3. Донован Клинган (Коннектикут) (3)
4. Роб Диллингем (Кентукки) (4)
5. Никола Топич («Црвена Звезда») (5)