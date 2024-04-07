Заккари Рисаше и Алекс Сарр остаются на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN

Теги Црвена Звезда НБА драфт НБА университет Коннектикут университет Кентукки Перт Бурк Заккари Рисаше Никола Топич Баскетбол

Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.

Форвард «Бурка» Заккари Рисаше окончательно закрепился на первой позиции по итогам выхода его команды в финал Еврокубка и получения награды «Восходящая звезда».

Донован Клинган сыграет в финале «Мартовского безумия» NCAA и будет иметь шанс подняться в рейтинге на следующей неделе.

В первой пятерке:

1. Заккари Рисаше («Бурк») (1)

2. Алекс Сарр («Перт») (2)

3. Донован Клинган (Коннектикут) (3)

4. Роб Диллингем (Кентукки) (4)

5. Никола ТопичЦрвена Звезда») (5)

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий