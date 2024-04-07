Заккари Рисаше и Алекс Сарр остаются на первых строчках прогноза на драфт-2024 от ESPN

Инсайдеры ESPN обновили прогноз драфта НБА-2024.

Форвард « » Заккари Рисаше окончательно закрепился на первой позиции по итогам выхода его команды в финал Еврокубка и получения награды «Восходящая звезда».

Донован Клинган сыграет в финале «Мартовского безумия» NCAA и будет иметь шанс подняться в рейтинге на следующей неделе.

В первой пятерке:

1. («Бурк») (1)

2. Алекс Сарр («Перт») (2)

3. Донован Клинган (Коннектикут) (3)

4. Роб Диллингем (Кентукки) (4)

5. (« ») (5)