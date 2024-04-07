Леброн Джеймс: «Если вам не нравится игра Кейтлин Кларк, вы просто хейтер»

Леброн Джеймс отреагировал на игру Кейтлин Кларк в финале женского NCAA.

«Если вам не нравится игра Кейтлин Кларк, вы просто хейтер! Держитесь подальше от них, люди! Пожалуйста», – написал звездный форвард « » на своей странице в соцсети.

Сегодня университет Айова с Кейтлин Кларк в составе играет в финале против университета Южная Каролина. После первой половины на счету Кларк 21 очко (6 из 14 с игры, 4 из 6 из-за дуги), 5 подборов и 2 передачи.