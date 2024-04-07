Бэрон Дэвис: «Возможно, Бронни Джеймс в НБА будет играть лучше, чем в университете»

Теги Леброн Джеймс Бэрон Дэвис НБА NCAA Бронни Джеймс Баскетбол

Бэрон Дэвис прокомментировал решение Бронни Джеймса выставиться на драфт НБА.

«Я думаю, что выставить свою кандидатуру на драфт будет правильным решением для него. Возможно, в НБА он будет играть лучше, чем в университете.

Игра в НБА сильно отличается от NCAA. Она более свободна. Тебя не обучают каждую минуту. Ты не играешь все время зону. Судя по тому, что я видел, Бронни атлетичный и умный разыгрывающий. Он умеет бросать по кольцу. Так что на его месте я бы тоже попробовал свои силы в НБА.

Я хочу, чтобы Бронни и Леброн играли в одной команде. Это будет сложно. Как Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший. Это было бы чертовски тяжело», – сказал бывший игрок НБА.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
подхалимы вонючие достали. конечно будет лучше, хуже чем в универе нереально)
+4
0
+4
Как гуманитарий утверждаю, что шанс 50/50
+2
0
+2
Далеко не факт, но тем не менее...
Джимми Батлер, например, в НБА играет много круче чем в университете, просто в разы.
0
0
0
неважно как он будет играть...в НБА он будет ни для этого...
0
0
0
Ответ armageddon123456
Далеко не факт, но тем не менее... Джимми Батлер, например, в НБА играет много круче чем в университете, просто в разы.
Точно в разы? Батлер провел три сезона в Маркетте и в последний набирал больше 15 очков в среднем, был одним из лидеров команды и выводил их в плей офф.

Не уверен, что сравнение с ролевиком Бронни, которого и выпускали то на площадку только из за фамилии, корректное.
0
0
0
Ответ mikkels
Точно в разы? Батлер провел три сезона в Маркетте и в последний набирал больше 15 очков в среднем, был одним из лидеров команды и выводил их в плей офф. Не уверен, что сравнение с ролевиком Бронни, которого и выпускали то на площадку только из за фамилии, корректное.
Ну а в первом сезоне он около 5.6 набирал. Есть такая вещь как развитие. И я не говорю что Бронни станет как Батлер звездой, я говорю о том, что может случиться так, что он будет выдавать не самые дурные цифры, поинтереснее чем в NCAA
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий