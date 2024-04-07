Бэрон Дэвис: «Возможно, Бронни Джеймс в НБА будет играть лучше, чем в университете»
Бэрон Дэвис прокомментировал решение Бронни Джеймса выставиться на драфт НБА.
«Я думаю, что выставить свою кандидатуру на драфт будет правильным решением для него. Возможно, в НБА он будет играть лучше, чем в университете.
Игра в НБА сильно отличается от NCAA. Она более свободна. Тебя не обучают каждую минуту. Ты не играешь все время зону. Судя по тому, что я видел, Бронни атлетичный и умный разыгрывающий. Он умеет бросать по кольцу. Так что на его месте я бы тоже попробовал свои силы в НБА.
Я хочу, чтобы Бронни и Леброн играли в одной команде. Это будет сложно. Как Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший. Это было бы чертовски тяжело», – сказал бывший игрок НБА.
Джимми Батлер, например, в НБА играет много круче чем в университете, просто в разы.
Не уверен, что сравнение с ролевиком Бронни, которого и выпускали то на площадку только из за фамилии, корректное.