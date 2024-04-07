В финале «Мартовского безумия» NCAA встретятся Коннектикут и Пердью

Коннектикут и Пердью вышли в финал «Мартовского безумия» NCAA.

Пердью победил Северную Каролину Стэйт со счетом 63:50.

Лучшим в составе команды стал центровой Зак Иди. На его счету 20 очков, 12 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота при 9 из 14 с игры.

Коннектикут взял верх над Алабамой со счетом 86:72.

Центровой Донован Клинган, один из претендентов на места в Топ-5 драфта-2024 НБА, набрал 18 очков, 5 подборов и 2 блок-шота, реализовав 8 из 14 бросков.

Финал состоится 9 Апреля в 4:20 по московскому времени.