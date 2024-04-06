«Милуоки» дома проиграл «Торонто», у которого была серия из 15 поражений подряд

Теги Док Риверс Милуоки Торонто НБА Баскетбол

«Милуоки» дома проиграл «Торонто» – 111:117.

У канадской команды перед встречей с одним из фаворитов сезона была серия из 15 поражений подряд.

Перед этим команда Дока Риверса уступила «Вашингтону» и «Мемфису». Всего же «Бакс» в последних шести встречах проиграли пять раз.

«Милуоки», который проводит последние матчи без травмированного Янниса Адетокумбо, сохраняет 2-е место на Востоке с результатом 47-30, на 3-й строчке «Кливленд» (46-31).

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