Док Риверс о поражениях от аутсайдеров: «Непростительно для нас. Это моя вина»

Теги Док Риверс Мемфис Милуоки Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Док Риверс отреагировал на серию поражений от аутсайдеров.

«Милуоки» неожиданно уступил «Торонто», «Вашингтону» и «Мемфису».

«Последние три встречи мы провели против довольно слабых команд. Непростительно для всех нас завершать их с таким результатом. Это моя вина. Я должен понять, что надо сделать, чтобы мы играли в более высоком ритме. Защита должна быть лучше.

Мы должны поработать и вытащить себя из этой ситуации», – заявил главный тренер «Бакс».

В пятницу один из фаворитов сезона позволил «Рэпторс» прервать серию из 15 поражений – 111:117.

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