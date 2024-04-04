Док Риверс: «Жаль, что я не убрал Янниса Адетокумбо из игры»

Теги Док Риверс Мемфис Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Док Риверс хотел поберечь Янниса Адетокумбо в игре с «Мемфисом».

«Думаю, что Яннис сделал все, что мог. В начале третьей четверти разговаривал со Скоттом Фаустом (тренер по физической подготовке) о том, чтобы убрать его с площадки. Мне казалось, что он держится на одной силе воли.

Тренер должен принимать решения, но медики имеют право голоса. Они говорили, что с ним все в порядке. Но мне не нравилось, как он двигался, так что в третьей четверти я посадил его на скамейку пораньше. Яннис все порывался выйти обратно, и тренеры говорили, что с ним все в порядке, так что я смирился с ситуацией. Но мне жаль, что я не оставил его на скамейке», – заявил главный тренер «Милуоки» Док Риверс.

«Бакс» проиграли «Гриззлис» со счетом 101:111. На счету Адетокумбо 21 очко, 7 подборов, 8 передач и 5 блок-шотов при 10 из 23 с игры, 0 из 4 трехочковых и 1 из 3 штрафных.

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5 комментариев
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Вот был бы я главным тренером команды, человеком, ответственным за принятие решений, тогда бы я точно его убрал - добавил Риверс
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Кто дал этому человеку право называться Доктором, если у него пациенты не исполняют предписанные назначения?! 😠
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Ответ Holo Dilnick
Кто дал этому человеку право называться Доктором, если у него пациенты не исполняют предписанные назначения?! 😠
Купил диплом в переходе на Тверской, походу. Когда приезжал с Атлантой в СССР
+7
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Янниса Адетокумбо: «Жаль, что я не убрал Дока Риверса из команды»
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Как дела, Док? (с) Баггз Банни
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