Док Риверс: «Жаль, что я не убрал Янниса Адетокумбо из игры»

Док Риверс хотел поберечь Янниса Адетокумбо в игре с «Мемфисом».

«Думаю, что сделал все, что мог. В начале третьей четверти разговаривал со Скоттом Фаустом (тренер по физической подготовке) о том, чтобы убрать его с площадки. Мне казалось, что он держится на одной силе воли.

Тренер должен принимать решения, но медики имеют право голоса. Они говорили, что с ним все в порядке. Но мне не нравилось, как он двигался, так что в третьей четверти я посадил его на скамейку пораньше. Яннис все порывался выйти обратно, и тренеры говорили, что с ним все в порядке, так что я смирился с ситуацией. Но мне жаль, что я не оставил его на скамейке», – заявил главный тренер «Милуоки» .

«Бакс» проиграли «Гриззлис» со счетом 101:111. На счету Адетокумбо 21 очко, 7 подборов, 8 передач и 5 блок-шотов при 10 из 23 с игры, 0 из 4 трехочковых и 1 из 3 штрафных.