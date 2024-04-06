Байрон Скотт о Бронни Джеймсе: «Еще один год обучения в университете ему не повредит»

Байрон Скотт прокомментировал решение Бронни Джеймса.

Сын суперзвезды «Лейкерс» выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но оставил возможность вернуться в NCAA.

«Я не удивлен и не шокирован его заявлением. Думаю, что , его отец и Klutch Sports, вероятно, долго обдумывали это решение.

Итак, он выставляет свою кандидатуру на драфт, а также на портал. Я думаю, что он просто взвешивает разные варианты, чтобы посмотреть, под каким номером его могут выбрать, а затем, если ему не понравится ситуация, он сможет отыграть в университете еще один год. Думаю, что это лучшее решение. Думаю, что он в отличном положении.

Если честно, я думаю, что еще один год обучения в университете ему не повредит. У него отличные навыки, в этом нет никаких сомнений, он умеет играть, у него отличный баскетбольный IQ, но еще один год в университете действительно укрепит его позицию на следующем драфте НБА», – сказал бывший игрок и тренер .