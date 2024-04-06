Байрон Скотт о Бронни Джеймсе: «Еще один год обучения в университете ему не повредит»

Теги Леброн Джеймс Байрон Скотт НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Байрон Скотт прокомментировал решение Бронни Джеймса.

Сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но оставил возможность вернуться в NCAA.

«Я не удивлен и не шокирован его заявлением. Думаю, что Бронни, его отец и Klutch Sports, вероятно, долго обдумывали это решение.

Итак, он выставляет свою кандидатуру на драфт, а также на портал. Я думаю, что он просто взвешивает разные варианты, чтобы посмотреть, под каким номером его могут выбрать, а затем, если ему не понравится ситуация, он сможет отыграть в университете еще один год. Думаю, что это лучшее решение. Думаю, что он в отличном положении.

Если честно, я думаю, что еще один год обучения в университете ему не повредит. У него отличные навыки, в этом нет никаких сомнений, он умеет играть, у него отличный баскетбольный IQ, но еще один год в университете действительно укрепит его позицию на следующем драфте НБА», – сказал бывший игрок и тренер НБА.

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