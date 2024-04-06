Кендрик Перкинс: «Бронни создан не для колледжа и принял правильное решение. Он будет очень хорош на профессиональном уровне»

Кендрик Перкинс поддержал Бронни Джеймса, который планирует участвовать в драфте.

«Это правильное решение. Я всегда говорил, что создан не для колледжа. Считаю, что он будет очень хорош на профессиональном уровне. Не говорю, что он станет своим отцом, не говорю, что он станет игроком Матча всех звезд, но у него будет хорошая карьера. Он находился в окружении профессиональных баскетболистов всю жизнь. Мне нравится решение Бронни выйти на драфт, посмотреть, как там все устроено, оценить обстановку и поработать перед скаутами и менеджерами , чтобы показать, на что он способен, потому что он готов прямо сейчас.

С его стилем игры, способностью растягивать защиту и создавать пространство на площадке, его IQ, атлетизмом, уровнем защиты на периметре – считаю, он принял правильное решение», – заявил эксперт ESPN.

Сын Леброна Джеймса все еще имеет возможность вернуться в на второй сезон.