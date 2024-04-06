Кендрик Перкинс: «Бронни создан не для колледжа и принял правильное решение. Он будет очень хорош на профессиональном уровне»

Теги Кендрик Перкинс НБА NCAA драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Кендрик Перкинс поддержал Бронни Джеймса, который планирует участвовать в драфте.

«Это правильное решение. Я всегда говорил, что Бронни создан не для колледжа. Считаю, что он будет очень хорош на профессиональном уровне. Не говорю, что он станет своим отцом, не говорю, что он станет игроком Матча всех звезд, но у него будет хорошая карьера. Он находился в окружении профессиональных баскетболистов всю жизнь. Мне нравится решение Бронни выйти на драфт, посмотреть, как там все устроено, оценить обстановку и поработать перед скаутами и менеджерами НБА, чтобы показать, на что он способен, потому что он готов прямо сейчас. 

С его стилем игры, способностью растягивать защиту и создавать пространство на площадке, его IQ, атлетизмом, уровнем защиты на периметре – считаю, он принял правильное решение», – заявил эксперт ESPN.

Сын Леброна Джеймса все еще имеет возможность вернуться в NCAA на второй сезон.

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6 комментариев
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"Он находился в окружении профессиональных баскетболистов всю жизнь"

посмотрел 800 матчей, как Роман Ротенберг
+6
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ЛеОблизывание пяток проспекта началось
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Как ты можешь быть хорош на профессиональном уровне если даже среди пацанов ты нулина
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"Кендрик Ле’Дейл Перкинс, вы можете забрать свое жалование в одной из касс Клатч Спортс с понедельника по пятницу (вторник выходной) с 10:00 по 18:00"
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Ответ Александр Митраков
"Он находился в окружении профессиональных баскетболистов всю жизнь" посмотрел 800 матчей, как Роман Ротенберг
Ротенберг находится в окружении профессиональных хоккеистов всю свою тренерскую карьеру
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