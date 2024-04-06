В НБА многие ожидают, что Бронни Джеймс вернется в NCAA на второй сезон

Бронни Джеймс собирается выставить свою кандидатуру на драфт-2024 НБА.

Решение сына выйти на трансферный портал NCAA и принять участие в драфте-2024 «не стало сюрпризом для команд », сообщает ESPN.

При этом отмечается, что большинство команд лиги ожидают, что 19-летний баскетболист в итоге не станет выставлять свою кандидатуру в этом году и после участия в преддрафтовой рутине вернется в NCAA на второй сезон.

В 25 матчах за Южную Калифорнию в дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.