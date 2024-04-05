Шэмс Чарания: «Команды, с которыми я разговаривал, воспринимают Бронни Джеймса как оборонительного игрока уровня НБА»

Теги НБА драфт НБА Шэмс Чарания Бронни Джеймс Баскетбол

Шэмс Чарания прокомментировал решение Бронни Джеймса выйти на драфт-2024.

«Задача Бронни Джеймса – начать преддрафтовый процесс. Посетить заинтересованные клубы. Получить обратную связь. Его приоритет – остаться на драфте. По моей информации, его устроит поздний выбор в первом раунде. Ему нужно оценить, где он может оказаться по итогам.

Если есть год, в который лучше всего выходить на драфт – это 2024. Бронни Джеймсу не требуются срочные деньги. 

Команды НБА захотят посмотреть на него вблизи. Увидеть, как он двигается. Его бросок и другие элементы. Но клубы, с  которыми я общался, уже воспринимают его как оборонительного игрока уровня НБА.

Вопрос не в том, будет ли Бронни Джеймс выбран на драфте. Вопрос в том, куда он попадет, и будет ли ситуация его устраивать после просмотров. В ближайшие недели», – заключил Шэмс Чарания.

 

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8 комментариев
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брони уровень WNBA
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Если верить мокам, то единственное, в чем младший не облажался - это защита. Думаю, что люди в лиге так же смотрят моки и обзоры, потому что детально следить за инвалидом - пустая трата времени
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Какие тут позитивные люди комментируют - и инвалидом называют, и сравнивают с уровнем WNBA.
Жесть, ребята. Парень еще ни разу своего рта не открыл по поводу драфта, а его со всех сторон полоскают. Тем интереснее будет посмотреть чем продолжится эта история, заодно и на лица некоторые посмотрим.
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Ответ cityman81
Ему точно деньги не нужны. Ему нужно сделать то что нужно папаше. Он будет богат. Но будет не счастливым, начнет употреблять, итог будет очень грустным. Потому что его отец феноменальный дол..б
Никогда понять не мог почему все так свято уверены, что дело только в бате. Что, никто не встречал пацанов, которые мечтают быть как папаша? Или людей, которые в спорте хотят реализоваться(далеко не ради социального лифта).

Единственное за что можно ругать краба - это то, что он сына хайпил и говорил о нем только хорошее. Но , по-моему, родители часто переоценивают своих детей из-за любви
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Ответ cityman81
Ты сам ответил, что он ничего не добьется. Несмотря на желания самого ребёнка, и тем более не сможет оправдать надежды родителей. Так зачем нужно было прошлое сообщение???
Он сделает то,что нужно папаше и потом уже за его бабки будем заниматься чем хочет. У нас полмира несчастны,потому что у них нет денег на их истинные хотели и в 30 и в 35 лет,а тут в 20 лет чувак сыграет с батей и всю жизнь будет делать,что хочет.Хочет учиться,хочет реп свой читать,хочет видеоигры стримить. Так то у нас в стране ,да и в мире тоже ,люди учатся не там где хотят,а куда их родители хотели их пристроить и не до 20,а дольше и потом без денег идут на нелюбимую работу..вот где несчастье...а тут 20 лет,сезон отыграть и бабло у тебя и весь мир открыт для счастья.
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