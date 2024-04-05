Шэмс Чарания: «Команды, с которыми я разговаривал, воспринимают Бронни Джеймса как оборонительного игрока уровня НБА»

Шэмс Чарания прокомментировал решение Бронни Джеймса выйти на драфт-2024.

«Задача Бронни Джеймса – начать преддрафтовый процесс. Посетить заинтересованные клубы. Получить обратную связь. Его приоритет – остаться на драфте. По моей информации, его устроит поздний выбор в первом раунде. Ему нужно оценить, где он может оказаться по итогам.

Если есть год, в который лучше всего выходить на драфт – это 2024. Бронни Джеймсу не требуются срочные деньги.

Команды НБА захотят посмотреть на него вблизи. Увидеть, как он двигается. Его бросок и другие элементы. Но клубы, с которыми я общался, уже воспринимают его как оборонительного игрока уровня НБА.

Вопрос не в том, будет ли Бронни Джеймс выбран на драфте. Вопрос в том, куда он попадет, и будет ли ситуация его устраивать после просмотров. В ближайшие недели», – заключил .