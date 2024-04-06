Донован Митчелл, скорее всего, откажется от опции на сезон-2025/26 стоимостью 37,1 млн долларов
Ожидается, что Донован Митчелл откажется от опции продления контракта.
У защитника «Кливленда» будет возможность продлить соглашение с клубом на сезон-2025/26 стоимостью 37,1 миллиона долларов. Митчелл намерен отказаться от опции и стать неограниченно свободным агентом в июле следующего года .
Также в лиге ходят слухи, что Митчелл откажется от продления контракта с «Кавальерс», если команда не дойдет до финальной серии НБА. Владелец клуба Дэн Гилберт ранее заявлял о своей уверенности в том, что Митчелл подпишет долгосрочное продление с «Кавальерс».