Донован Митчелл о продлении контракта: «Займусь этим, когда придет время»

Теги Кливленд Денвер НБА Донован Митчелл Баскетбол

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл ответил на вопрос о своем будущем.

«Я понимаю, что вы должны задать этот вопрос. Отвечу так же, как и раньше. У меня сейчас куча задач, на которых я должен сконцентрироваться. На своем здоровье, на возвращении в команду. На своей форме сейчас и в последующих играх. Так что я займусь продлением контракта, когда подойдет время.

Мои одноклубники знают меня. Сейчас мы думаем о том, как выиграть титул чемпионов. И это начинается с сегодняшней игры», – заявил Митчелл.

«Кливленд» встретится с действующим чемпионом «Денвером» в гостях.

«Кавальерс» занимают третье место в Восточной конференции с результатом 45-29.

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