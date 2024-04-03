Донован Митчелл пропустил встречу с «Джаз», но должен сыграть против «Санз» в среду

Теги Кливленд Финикс НБА Юта Джей Би Бикерстафф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл пропустил встречу с «Джаз» (129:113) во вторник.

«Кавальерс» решили не нагружать звездного защитника и освободили от участия в первом матче бэк-ту-бэка. Ожидается, что в среду Митчелл будет в составе на игру против «Санз».

После перерыва на Матч всех звезд лидер «Кливленда» принял участие всего в семи встречах, пропустив семь игр из-за ушиба кости левого колена, а затем еще шесть из-за перелома носа.

«Стараемся обращать внимание на состояние его здоровья и подстраиваемся под график. Нам важно не перегрузить его сейчас, когда он приходит в себя после травм», – сказал главный тренер «Кэвз» Джей Би Бикерстафф.

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