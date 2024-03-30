Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду»

Джован Буха назвал игроков, которых «Лейкерс» попытаются приобрести летом.

«Да, «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду. И я могу подтвердить это из нескольких источников.

Посмотрим, как это повлияет на ситуацию с Д’Анджело Расселлом. Вероятно, придется отказаться от Остина Ривза при любом обмене.

Итак, кто доступен? Одно из имен, которое я постоянно слышу — . Он уже бывал на матчах « » в плей-офф. Он клиент Klutch Sports. Это, наверное, самый реалистичный вариант на данный момент.

Что будет с «Далласом» и ? Вылетят ли они? Проиграют ли они в плей-ин? Проиграют ли они в первом раунде? Ждет ли «Даллас» в конечном итоге разрыв? И тогда каким будет спрос на Кайри?

Что касается , все чаще говорят о том, что он останется в «Кливленде». Но даже если он уйдет, две нью-йоркские команды, как сообщается, будут фаворитами только потому, что он из Нью-Йорка», – сказал Буха.