Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Донован Митчелл Трэй Янг Баскетбол

Джован Буха назвал игроков, которых «Лейкерс» попытаются приобрести летом.

«Да, «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду. И я могу подтвердить это из нескольких источников.

Посмотрим, как это повлияет на ситуацию с Д’Анджело Расселлом. Вероятно, придется отказаться от Остина Ривза при любом обмене.

Итак, кто доступен? Одно из имен, которое я постоянно слышу — Трэй Янг. Он уже бывал на матчах «Лейкерс» в плей-офф. Он клиент Klutch Sports. Это, наверное, самый реалистичный вариант на данный момент. 

Что будет с «Далласом» и Кайри Ирвингом? Вылетят ли они? Проиграют ли они в плей-ин? Проиграют ли они в первом раунде? Ждет ли «Даллас» в конечном итоге разрыв? И тогда каким будет спрос на Кайри?

Что касается Донована Митчелла, все чаще говорят о том, что он останется в «Кливленде». Но даже если он уйдет, две нью-йоркские команды, как сообщается, будут фаворитами только потому, что он из Нью-Йорка», – сказал Буха.

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8 комментариев
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Ответ quznez
пацанчик даёт за меньшее количество времени в своём третьем сезоне практически стату Пиппена, лучше бросает, эффективней. Пип как защер, конечно, как небо и земля.
а уместно вообще сравнивать игроков, один из которых играл 30 лет назад с нынешним?)
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+10
Инсайды, которые мы заслужили
+7
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+6
Ответ Tim Timson
а уместно вообще сравнивать игроков, один из которых играл 30 лет назад с нынешним?)
Кузнец выдает очень точные комментарии, но иногда так пишет, что хоть стой, хоть падай..
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Но..... Нас же тут все убеждают что остин ривз жто легитимная третья звезда...
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Ну что-то Трей так себе усиление.
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Ответ andrushapumba
Но..... Нас же тут все убеждают что остин ривз жто легитимная третья звезда...
пацанчик даёт за меньшее количество времени в своём третьем сезоне практически стату Пиппена, лучше бросает, эффективней. Пип как защер, конечно, как небо и земля.
+3
-3
0
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