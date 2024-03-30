Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду»
Джован Буха назвал игроков, которых «Лейкерс» попытаются приобрести летом.
«Да, «Лейкерс» будут пытаться заполучить третью звезду. И я могу подтвердить это из нескольких источников.
Посмотрим, как это повлияет на ситуацию с Д’Анджело Расселлом. Вероятно, придется отказаться от Остина Ривза при любом обмене.
Итак, кто доступен? Одно из имен, которое я постоянно слышу — Трэй Янг. Он уже бывал на матчах «Лейкерс» в плей-офф. Он клиент Klutch Sports. Это, наверное, самый реалистичный вариант на данный момент.
Что будет с «Далласом» и Кайри Ирвингом? Вылетят ли они? Проиграют ли они в плей-ин? Проиграют ли они в первом раунде? Ждет ли «Даллас» в конечном итоге разрыв? И тогда каким будет спрос на Кайри?
Что касается Донована Митчелла, все чаще говорят о том, что он останется в «Кливленде». Но даже если он уйдет, две нью-йоркские команды, как сообщается, будут фаворитами только потому, что он из Нью-Йорка», – сказал Буха.