Решение Донована Митчелла может зависеть от того, насколько «Кливленд» будет близок к финалу НБА

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл может отказаться от продления контракта с «Кавальерс».

По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, в кругах НБА растет слух о том, что, если у «Кливленда» не будет значительного продвижения к финальной серии НБА, звездный защитник, скорее всего, откажется от продления контракта и изучит другие варианты.

Все больше ожидается, что «Кавальерс» на фоне такой неопределенности обменяют Митчелла до того, как он станет свободным агентом.

У Донована действующий контракт на 35,4 миллиона долларов на сезон-24/25.

При этом баскетболист почти наверняка откажется от опции игрока на 37,1 миллиона долларов на сезон-25/26, чтобы стать неограниченно свободным агентом в июле 2025 года. До этого он в теории может согласиться на максимальное продление соглашения, которое, по словам источников, «Кавальерс» были бы рады предложить.

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7 комментариев
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Насколько Кливленд будет близок к финалу НБА может зависеть от игры Донована Митчелла, если он травмирован не будет к тому же.
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Подскажите, а второй раунд это насколько близко?
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Слабый
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Кливленду нужно подписывать Брони и король вернется в свое королевство и закончит карьеру! Было бы хорошо для ЛеБрона так закончить!
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с одной стороны, топовый скорер на регулярку, а с другой - постоянно пропускает игры
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Ответ Султанова Султанова
Кливленду нужно подписывать Брони и король вернется в свое королевство и закончит карьеру! Было бы хорошо для ЛеБрона так закончить!
А без Бронни там закончить было бы плохо? Без кумовства было бы плохо?
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