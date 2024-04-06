Решение Донована Митчелла может зависеть от того, насколько «Кливленд» будет близок к финалу НБА

Донован Митчелл может отказаться от продления контракта с «Кавальерс».

По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, в кругах растет слух о том, что, если у « » не будет значительного продвижения к финальной серии НБА, звездный защитник, скорее всего, откажется от продления контракта и изучит другие варианты.

Все больше ожидается, что «Кавальерс» на фоне такой неопределенности обменяют до того, как он станет свободным агентом.

У Донована действующий контракт на 35,4 миллиона долларов на сезон-24/25.

При этом баскетболист почти наверняка откажется от опции игрока на 37,1 миллиона долларов на сезон-25/26, чтобы стать неограниченно свободным агентом в июле 2025 года. До этого он в теории может согласиться на максимальное продление соглашения, которое, по словам источников, «Кавальерс» были бы рады предложить.