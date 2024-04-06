Кевин Портер реализовал 5 из 14 с игры и сделал 5 потерь в дебютном матче за ПАОК
Кевин Портер дебютировал за ПАОК в чемпионате Греции.
Бывший игрок «Хьюстона» провел 26 минут в матче против «Лавриона», набрав 14 очков, 4 подбора и 4 передачи. Американский разыгрывающий реализовал 5 из 14 с игры и совершил 5 потерь.
ПАОК проиграл «Лавриону» со счетом 85:89.
В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал руками за шею». В январе Портер признал вину. Вскоре после инцидента игрок был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен.