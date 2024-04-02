ПАОК объявил о переходе Кевина Портера

Теги переходы ПАОК НБА чемпионат Греции Кевин Портер Баскетбол

Кевин Портер стал игроком ПАОКа.

Как сообщается на официальном сайте греческого клуба, американец будет выступать за команду до конца сезона-23/24.

Портер, как ожидается, прибудет в Салоники во вторник.

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею».

В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.

Вскоре после инцидента Портер был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен. 

За 4 сезона в НБА он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.

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