Кевин Портер подпишет с ПАОКом 1-месячный контракт на 10 тысяч долларов

Кевин Портер продолжит карьеру в ПАОКе.

Стало известно, что атакующий защитник заключит с греческим клубом 1-месячный контракт на 10 тысяч долларов.

В случае выхода в плей-офф чемпионата Греции соглашение будет продлено до конца сезона-23/24.

Дебют экс-игрока в греческой лиге может состояться уже на этой неделе в матче с «Лаврионом».

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею».

В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.

Вскоре после инцидента был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен.

За 4 сезона в НБА он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.