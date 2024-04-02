Кевин Портер подпишет с ПАОКом 1-месячный контракт на 10 тысяч долларов

Теги переходы ПАОК НБА чемпионат Греции Кевин Портер Баскетбол

Кевин Портер продолжит карьеру в ПАОКе.

Стало известно, что атакующий защитник заключит с греческим клубом 1-месячный контракт на 10 тысяч долларов.

В случае выхода ПАОКа в плей-офф чемпионата Греции соглашение будет продлено до конца сезона-23/24.

Дебют экс-игрока НБА в греческой лиге может состояться уже на этой неделе в матче с «Лаврионом».

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею».

В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.

Вскоре после инцидента Портер был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен. 

За 4 сезона в НБА он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на билеты и еду все потратит
+7
0
+7
слил карьеру абьюзер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий