Кевин Портер: «Хочу вернуться на площадку. Очень рад находиться в Греции»

Теги ПАОК Баскетбол - фото чемпионат Греции Кевин Портер Баскетбол

Новобранец ПАОКа Кевин Портер прибыл в Грецию.

«Греция всегда была в списке стран, которые я хотел посетить. Люди здесь любят баскетбол. Я благодарен за возможность стать частью этой команды.

Я изучаю, и мне определенно еще многое предстоит узнать о моей новой команде. Должен сказать, что когда мне позвонили мои агенты и рассказали о возможности приехать играть в Грецию, я услышал только хорошее, и я очень рад находиться здесь.

Хочу вернуться на площадку, я люблю баскетбол с тех пор, как мне исполнилось три года. Это красивая игра, красивый спорт. Получить такую возможность – это уже прекрасно», – сказал бывший защитник «Хьюстона».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий