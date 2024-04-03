Кевин Портер: «Хочу вернуться на площадку. Очень рад находиться в Греции»

Новобранец ПАОКа Кевин Портер прибыл в Грецию.

«Греция всегда была в списке стран, которые я хотел посетить. Люди здесь любят баскетбол. Я благодарен за возможность стать частью этой команды.

Я изучаю, и мне определенно еще многое предстоит узнать о моей новой команде. Должен сказать, что когда мне позвонили мои агенты и рассказали о возможности приехать играть в Грецию, я услышал только хорошее, и я очень рад находиться здесь.

Хочу вернуться на площадку, я люблю баскетбол с тех пор, как мне исполнилось три года. Это красивая игра, красивый спорт. Получить такую возможность – это уже прекрасно», – сказал бывший защитник «Хьюстона».