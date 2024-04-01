Кевин Портер продолжит карьеру в Греции

Кевин Портер нашел себе новую команду.

Американский защитник (23 года, 193 см) договорился о подписании контракта до конца сезона с греческим .

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с сняли одно из трех обвинений.

В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.

Вскоре после инцидента Портер был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен.

За 4 сезона в он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.