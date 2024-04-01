Кевин Портер продолжит карьеру в Греции

Теги переходы ПАОК НБА чемпионат Греции Кевин Портер Баскетбол

Кевин Портер нашел себе новую команду.

Американский защитник (23 года, 193 см) договорился о подписании контракта до конца сезона с греческим ПАОКом.

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений.

В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.

Вскоре после инцидента Портер был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен. 

За 4 сезона в НБА он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.

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5 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
30 очков должен бить спокойно
Если не сядет))
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+10
Если хотя бы за 10 очков выйдет в Евролиге, уже будет рекорд!
Европа ему не плюшевая НБА, узнаёт, что такое защита
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+4
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
30 очков должен бить спокойно
Не будет. Как и все имена, которые приезжают из НБА и тут жидко пускают в штаны. Здесь не заокеанский Гарлем Глобтроттерс, тут карьеру делают с дальней лавки НБА, а чаще всего те, кто вообще никогда там не был. Им перестраиваться легче.
+4
-1
+3
30 очков должен бить спокойно
+5
-3
+2
Ответ Scrappy_Coco
Если хотя бы за 10 очков выйдет в Евролиге, уже будет рекорд! Европа ему не плюшевая НБА, узнаёт, что такое защита
думаете ПАОК будет играть в Евролиге?
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