Кевин Портер продолжит карьеру в Греции
Кевин Портер нашел себе новую команду.
Американский защитник (23 года, 193 см) договорился о подписании контракта до конца сезона с греческим ПАОКом.
В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений.
В январе Портер признал вину по делу об избиении своей девушки.
Вскоре после инцидента Портер был обменян «Хьюстоном» в «Оклахому», а затем сразу отчислен.
За 4 сезона в НБА он провел 196 матчей, в которых набирал в среднем по 15,3 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи за игру.
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