Во время тренировки «Бруклина» произошло землетрясение
Утром в пятницу в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Игроки «Нетс», которые в это время проводили тренировку, признались, что ощутили подземные толчки.
«Я почувствовал его, безусловно. Думаю, что все почувствовали. В момент землетрясения я находился возле нашей раздевалки», – рассказал форвард «Бруклина» Микэл Бриджес.
«Я к этому привык. Я из Лос-Анджелеса», – пошутил и.о. главного тренера Кевин Олли, который вырос к Южном Централе Лос-Анджелеса.
Сообщается, что землетрясение, эпицентр которого находился в Ридингтоне (Нью-Джерси), стало одним из крупнейших на восточном побережье за последние сто лет.