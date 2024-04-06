Во время тренировки «Бруклина» произошло землетрясение

Теги происшествия Бруклин Кевин Олли НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Утром в пятницу в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Игроки «Нетс», которые в это время проводили тренировку, признались, что ощутили подземные толчки.

«Я почувствовал его, безусловно. Думаю, что все почувствовали. В момент землетрясения я находился возле нашей раздевалки», – рассказал форвард «Бруклина» Микэл Бриджес.

«Я к этому привык. Я из Лос-Анджелеса», – пошутил и.о. главного тренера Кевин Олли, который вырос к Южном Централе Лос-Анджелеса.

Сообщается, что землетрясение, эпицентр которого находился в Ридингтоне (Нью-Джерси), стало одним из крупнейших на восточном побережье за последние сто лет.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий