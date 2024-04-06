Во время тренировки «Бруклина» произошло землетрясение

Утром в пятницу в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Игроки «Нетс», которые в это время проводили тренировку, признались, что ощутили подземные толчки.

«Я почувствовал его, безусловно. Думаю, что все почувствовали. В момент землетрясения я находился возле нашей раздевалки», – рассказал форвард « » .

«Я к этому привык. Я из Лос-Анджелеса», – пошутил и.о. главного тренера , который вырос к Южном Централе Лос-Анджелеса.

Сообщается, что землетрясение, эпицентр которого находился в Ридингтоне (Нью-Джерси), стало одним из крупнейших на восточном побережье за последние сто лет.