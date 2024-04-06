НБА. «Лейкерс» – «Кливленд», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Теги результаты Атланта Кливленд Денвер Детройт Лейкерс Мемфис Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

Сегодня в регулярном чемпионате НБА пройдут четыре матча.

В 22:30 по мск начнется встреча «Лейкерс» – «Кливленд». «Денвер» Йокича дома сыграет с «Атлантой» Мюррэя.

НБА

Регулярный чемпионат

Лейкерс – Кливленд
Дата проведения
6 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Детройт
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Мемфис – Филадельфия
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Денвер – Атланта
Дата проведения
7 апреля, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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За Лейкерс и прямое попадание в плов!
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лейкерс, детроит, мемфис, денвер. Да будет так
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Брон против Кливленда и ещё так рано) кайф
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