НБА. «Лейкерс» – «Кливленд», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате НБА пройдут четыре матча.
В 22:30 по мск начнется встреча «Лейкерс» – «Кливленд». «Денвер» Йокича дома сыграет с «Атлантой» Мюррэя.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 7 апреля, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.