НБА. «Лейкерс» – «Кливленд», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в регулярном чемпионате НБА пройдут четыре матча.

В 22:30 по мск начнется встреча « » – « ». « » Йокича дома сыграет с «Атлантой» Мюррэя.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.