Сборная Италии по баскетболу рассматривает Донована Клингана как кандидата

Сборная Италии по баскетболу ведет переговоры с Донованом Клинганом.

Центровой Коннектикута повысил свои шансы на выбор в первой пятерке драфта-2024 НБА по ходу выступления в «Мартовском безумии» NCAA. Его команда является фаворитом на победу в турнире.

Клинган имеет итальянские корни по материнской линии.

Рикардо Фуа, помощник главного тренера сборной Италии, отвечающий за итальяно-американских кандидатов, рассказал об интересе к Клингану.

«Мы общаемся с ним. Как и с несколькими другими кандидатами. У нас довольно строгие правила насчет паспортов, так что мы должны будем проанализировать документы. Наша процедура очень длинная. А пока он начнет играть в НБА.

Донте Дивинченцо и Дрю Юбэнкс знают, что мы заинтересованы в них, так же как и мы знаем об их желании играть за сборную. Мы рады, что они хотят представлять Италию, потому что это значит, что мы построили нечто интригующее для игроков. Их взгляд на нас должен стать катализатором для всего нашего движения», – прокомментировал ситуацию Фуа.