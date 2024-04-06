Айова Кейтлин Кларк победила Коннектикут и вышла в финал турнира NCAA

Теги результаты NCAA университет Коннектикут университет Южная Каролина университет Северная Каролина Стэйт университет Айова Кейтлин Кларк Баскетбол

Айова Кейтлин Кларк вышла в финал турнира NCAA.

Айова в первом матче «Финала четырех» победила Коннектикут со счетом 71:69, на счету Кларк 21 очко, 9 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

В воскресенье в решающей встрече сезона Айова встретится с Южной Каролиной, которая посеяна под общим 1-м номером и идет без поражений в текущем сезоне (37-0). В полуфинале «Геймкокс» обыграли Северную Каролину Стэйт со счетом 78:59.

Айова сыграет в финале второй год подряд. В прошлом году команда Кейтлин Кларк уступила Луизиане Стэйт.

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