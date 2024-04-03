Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Она бросает лучше меня»

Лука Дончич выразил уважение Кейтлин Кларк.

«Это Стеф Карри в женском обличье. Она бросает лучше меня», – признался словенец.

В четвертьфинале «Мартовского безумия» NCAA Айова обыграла действующего чемпиона Луизиану Стэйт со счетом 94:87.

Лидер посеянной под 1-м номером Айовы Кейтлин Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.

По ходу сезона Кейтлин превзошла рекорд NCAA Пита Маравича по общему количеству набранных очков.

Также 22-летняя баскетболистка превзошла достижение (162) по точным 3-очковым за сезон в NCAA.