Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Она бросает лучше меня»

Теги Даллас НБА NCAA Стефен Карри университет Айова Лука Дончич Кейтлин Кларк Баскетбол

Лука Дончич выразил уважение Кейтлин Кларк.

«Это Стеф Карри в женском обличье. Она бросает лучше меня», – признался словенец.

В четвертьфинале «Мартовского безумия» NCAA Айова обыграла действующего чемпиона Луизиану Стэйт со счетом 94:87.

Лидер посеянной под 1-м номером Айовы Кейтлин Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.

По ходу сезона Кейтлин превзошла рекорд NCAA Пита Маравича по общему количеству набранных очков.

Также 22-летняя баскетболистка превзошла достижение Стефена Карри (162) по точным 3-очковым за сезон в NCAA.

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