Леброн Джеймс о женской NCAA: «Мы смотрели ради Кейтлин Кларк. Игроки приносят просмотры»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA университет Луизиана Стэйт университет Айова Кейтлин Кларк Баскетбол

Леброн Джеймс прокомментировал растущую популярность женской NCAA.

«Не думаю, что есть большая разница между женским и мужским баскетболом, когда речь идет о колледже. Популярность приходит со знаменитостями. Энджел Риз, Джуджу Уоткинс, Кейтлин Кларк, Пэйдж Бекерс.

Поскольку им нельзя сразу идти в WNBA, они способны построить свое наследие в университетской программе. Это нам и нравится. Нам нравится видеть, как они попадают в «Финал четырех». Мы включаем трансляцию, чтобы посмотреть на Кейтлин Кларк. Игроки, в зависимости от их значимости, привлекают просмотры», – заявил Леброн Джеймс.

Четвертьфинальный матч NCAA Айова – Луизиана Стэйт привлек 12,3 млн телезрителей. Лидер Айовы Кейтлин Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.

 

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