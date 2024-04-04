Леброн Джеймс о женской NCAA: «Мы смотрели ради Кейтлин Кларк. Игроки приносят просмотры»

Леброн Джеймс прокомментировал растущую популярность женской NCAA.

«Не думаю, что есть большая разница между женским и мужским баскетболом, когда речь идет о колледже. Популярность приходит со знаменитостями. Энджел Риз, Джуджу Уоткинс, Кейтлин Кларк, Пэйдж Бекерс.

Поскольку им нельзя сразу идти в WNBA, они способны построить свое наследие в университетской программе. Это нам и нравится. Нам нравится видеть, как они попадают в «Финал четырех». Мы включаем трансляцию, чтобы посмотреть на Кейтлин Кларк. Игроки, в зависимости от их значимости, привлекают просмотры», – заявил .

Четвертьфинальный матч NCAA Айова – Луизиана Стэйт привлек 12,3 млн телезрителей. Лидер Айовы Кейтлин Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.