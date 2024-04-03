Телеаудитория матча Айова – Луизиана Стэйт составила 12,3 млн зрителей. Это больше, чем у финальной серии НБА 2023 года

Четвертьфинальный матч NCAA Айова – Луизиана Стэйт привлек 12,3 млн телезрителей.

Это самый большой показатель в истории женского студенческого баскетбола. Предыдущий рекорд (9,9 млн) был установлен в прошлогоднем финале между теми же командами.

Примечательно, что этот показатель превзошел среднюю телеаудиторию финальной серии 2023 года между « » и « » (4-1), которая составила 11,64 миллиона зрителей.

В четвертьфинале «Мартовского безумия» NCAA Айова обыграла действующего чемпиона Луизиану Стэйт со счетом 94:87. Лидер посеянной под 1-м номером Айовы Кейтлин Кларк записала на свой счет 41 очко, 12 передач и 7 подборов.