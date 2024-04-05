О Джи Ануноби должен помочь «Нью-Йорку» в плей-офф

Теги травмы Нью-Йорк НБА О Джи Ануноби Крис Хэйнс Баскетбол

О Джи Ануноби близок к возвращению в строй.

О состоянии форварда «Никс», который выбыл из строя с воспалением в локтевом суставе, рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

«Нью-Йорк» потерял Джулиуса Рэндла, но по О Джи новости позитивные. Он восстанавливается по графику, команда рассчитывает на него в плей-офф. «Никс» сейчас не хотят рисковать и готовят его возвращение именно под плей-офф. 

Мне сказали, что сам О Джи хотел бы провести пару матчей под занавес регулярки, но этого может и не случиться», – сказал Хэйнс.

О Джи перенес операцию в начале февраля и вернулся 12 марта, но локоть снова стал беспокоить его. Ануноби провел три матча после реабилитации, набирая 9,3 очка и 6,3 подбора в среднем.

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