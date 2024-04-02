О Джи Ануноби может получить 150 млн долларов за 4 года

Инсайдер назвал предположительные условия следующего контракта О Джи Ануноби.

По словам Тима Като из The Athletic, по крайней мере один агент считает, что форвард « » может получить 150 миллионов долларов за четыре года.

«150/4 года кажется мне разумным, но, возможно, придется дать больше. Зависит от того, насколько активно О Джи будет использовать свои рычаги влияния. Только что спросил у агента, он согласен, что 150/4 было бы нижней планкой, если бы это был его клиент», – написал Като.