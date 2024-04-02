О Джи Ануноби может получить 150 млн долларов за 4 года

Теги переходы Нью-Йорк НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Инсайдер назвал предположительные условия следующего контракта О Джи Ануноби.

По словам Тима Като из The Athletic, по крайней мере один агент НБА считает, что форвард «Нью-Йорка» может получить 150 миллионов долларов за четыре года.

«150/4 года кажется мне разумным, но, возможно, придется дать больше. Зависит от того, насколько активно О Джи будет использовать свои рычаги влияния. Только что спросил у агента, он согласен, что 150/4 было бы нижней планкой, если бы это был его клиент», – написал Като.

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7 комментариев
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Какое-то безумие.
Это сколько же тогда Брансону должны платить,60млн в год?
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сначала он пусть полный плей-офф отыграет
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Нормальный такой рынок в НБА сейчас (нет)
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Ну да... Пока все выглядит так, что Ануноби получит мегабабки, а пахать за него будут Харт и Ачува))) Ибо в самый нужный момент он будет травмирован(((
+5
-1
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нормальный такой рынок в НБА сейчас (нет)
Классный ник
+3
0
+3
Ответ Прозектор-50
Ну да... Пока все выглядит так, что Ануноби получит мегабабки, а пахать за него будут Харт и Ачува))) Ибо в самый нужный момент он будет травмирован(((
Да, хоть он теперь и "наш" и команда с ним лучше заиграла, я все равно не могу избавиться от мысли, что Нюёрк за него переплачивает, как активами на обмен, так и зарплатой.
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При всем росте потолка зарплат, всё равно, чёт как-то... чересчур, конкретно за Ануноби.
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