Стивен Эй Смит: «У «Нью-Йорка» был шанс выйти в финал конференции против «Бостона»

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Стивен Эй Смит Баскетбол

Смит отреагировал на новость о том, что Джулиус Рэндл выбыл до конца сезона.

«24 очка и 9 подборов, 47% с игры. О Джи Ануноби пришел в команду. Лучший результат месяца. Есть шанс против «Милуоки». «Майами» временами выглядит подозрительно. Джоэл Эмбиид травмирован. 

У них был шанс выйти в финал конференции против «Бостона». А потом происходит вот это. Такое невозможно придумать», – сказал телеведущий ESPN Стивен Эй Смит.

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2 комментария
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Помню тогда Бастретт в регулярке в клатче похоронил зеленое болото
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