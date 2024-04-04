Стивен Эй Смит: «У «Нью-Йорка» был шанс выйти в финал конференции против «Бостона»

Смит отреагировал на новость о том, что Джулиус Рэндл выбыл до конца сезона.

«24 очка и 9 подборов, 47% с игры. О Джи Ануноби пришел в команду. Лучший результат месяца. Есть шанс против «Милуоки». «Майами» временами выглядит подозрительно. Джоэл Эмбиид травмирован.

У них был шанс выйти в финал конференции против «Бостона». А потом происходит вот это. Такое невозможно придумать», – сказал телеведущий ESPN Стивен Эй Смит.