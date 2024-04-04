Джулиус Рэндл перенесет операцию на плече и пропустит остаток сезона

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Джулиус Рэндл не вернется в состав «Нью-Йорка» в нынешнем сезоне.

Форварду «Никс» предстоит операция на правом плече, после которой он пропустит остаток сезона.

Рэндл в течение двух месяцев проходил реабилитацию в надежде вернуться в строй в этом сезоне, но в конечном итоге было принято решение об операции. Врачи предупредили, что ему небезопасно снова играть в этом сезоне.

В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24,0 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.

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8 комментариев
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Теперь шансов еще меньше в плей-офф жаль. Хотя бы Ануноби должен вернуться
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Похоже решили повысить трансферную стоимость перед летним трейдом?)
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А вот и беда для Нью Йорка
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Ответ xQcoW
Теперь шансов еще меньше в плей-офф жаль. Хотя бы Ануноби должен вернуться
Я думаю во второй раунд пройдут
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Ответ xamer 9
Странно, еще 29 января он получил травму, и они тянули 2 месяца, чтобы в итоге все равно оперировать? Если эта новость не очередной инсайд от странного инсайдера, то Никс можно заканчивать сезон на любом месте: дальше первого раунда на Брансоне они не дойдут.
Никс попытались сделать все, чтобы Рэндл смог сыграть в этом сезоне. Не получилось, придется провести операцию. И от этого ничего не потеряли, Рэндл будет полностью готов к следующему сезону. Ничего странного не вижу.
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