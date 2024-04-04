Джулиус Рэндл перенесет операцию на плече и пропустит остаток сезона

Джулиус Рэндл не вернется в состав «Нью-Йорка» в нынешнем сезоне.

Форварду «Никс» предстоит операция на правом плече, после которой он пропустит остаток сезона.

в течение двух месяцев проходил реабилитацию в надежде вернуться в строй в этом сезоне, но в конечном итоге было принято решение об операции. Врачи предупредили, что ему небезопасно снова играть в этом сезоне.

В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24,0 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.