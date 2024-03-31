Участие Луки Дончича в матче с «Хьюстоном» под вопросом

Теги Даллас Голден Стэйт Хьюстон Финикс НБА Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» и «Хьюстон» проведут важный с точки зрения турнирной ситуации матч.

Защитник «Маверикс» Лука Дончич может пропустить встречу с «Рокетс» из-за проблем с правым коленом. 

«Даллас» находится на 6 месте в Западной конференции с результатом 44-29. Команда одержала победу в 10 из 11 последних матчей. Поражение пришлось на игру, в которой Дончич не выходил на площадку. У находящегося на 7 строчке «Финикса» на 2 поражения больше.

«Хьюстон» борется за попадание в плей-ин. Команда занимает 11 строчку на Западе с результатом 38-35 и имеет на одно поражение больше, чем находящийся на 10 месте «Голден-Стэйт».

У «Рокетс» самая длинная в лиге текущая серия в 11 побед подряд.

9 комментариев
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Самая интересная регулярка за последние годы. Топ-11 Запада ну просто загляденье. Команды плейинн ничем не хуже лидеров конференции. Предвкушаю шикарный плейофф. На данный момент хочу, чтобы Рокетс продолжили свой рывок вошли в плейофф.
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Болельщики ГСВ подприуныли)
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I don’t know about that 🤔
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Ну Рокетс это очень кстати
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Да у него уже в третьей игре статус "под вопросом"
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Оклу без Шая затащили, может и с Далласом сложится 🙏
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