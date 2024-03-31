Участие Луки Дончича в матче с «Хьюстоном» под вопросом

«Даллас» и «Хьюстон» проведут важный с точки зрения турнирной ситуации матч.

Защитник «Маверикс» может пропустить встречу с «Рокетс» из-за проблем с правым коленом.

« » находится на 6 месте в Западной конференции с результатом 44-29. Команда одержала победу в 10 из 11 последних матчей. Поражение пришлось на игру, в которой Дончич не выходил на площадку. У находящегося на 7 строчке « » на 2 поражения больше.

« » борется за попадание в плей-ин. Команда занимает 11 строчку на Западе с результатом 38-35 и имеет на одно поражение больше, чем находящийся на 10 месте «Голден-Стэйт».

У «Рокетс» самая длинная в лиге текущая серия в 11 побед подряд.