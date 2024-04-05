Никола Йокич оформил трипл-дабл и пересек отметку в 14 тысяч очков в матче с «Клипперс»

Теги Денвер Клипперс НБА Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич стал лучшим у «Денвера» в матче с «Клипперс».

Звездный центровой оформил 24-й трипл-дабл (36 очков, 17 подборов, 10 передач) в сезоне и после попадания в третьей четверти пересек отметку в 14 тысяч очков за карьеру.

Йокич при этом смазал дальний бросок на победу на исходе четвертой 12-минутки.

«Кавай сегодня не сыграл, но у «Клипперс» есть много других ребят, которые могут защищаться на нескольких позициях. Поэтому они так хороши», – констатировал сербский баскетболист.

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