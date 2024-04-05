Никола Йокич оформил трипл-дабл и пересек отметку в 14 тысяч очков в матче с «Клипперс»

Никола Йокич стал лучшим у «Денвера» в матче с «Клипперс».

Звездный центровой оформил 24-й трипл-дабл (36 очков, 17 подборов, 10 передач) в сезоне и после попадания в третьей четверти пересек отметку в 14 тысяч очков за карьеру.

при этом смазал дальний бросок на победу на исходе четвертой 12-минутки.

«Кавай сегодня не сыграл, но у « » есть много других ребят, которые могут защищаться на нескольких позициях. Поэтому они так хороши», – констатировал сербский баскетболист.