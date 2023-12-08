Никола Йокич в матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры. Это худший показатель в его карьере

Центровой « » во вчерашнем матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры (28,1%). Двукратный MVP лиги смазал больше бросков, чем когда-либо в одном матче за свою карьеру в .

Во второй четверти встречи Йокич смазал девять бросков с игры подряд. Это также худший показатель в его карьере.

В конечном итоге Йокич оформил свой девятый трипл-дабл в сезоне-2023/24 – 22 очка, 15 подборов и 10 передач.

«Наггетс» проиграли « » со счетом 102:111.