Никола Йокич в матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры. Это худший показатель в его карьере
Центровой «Денвера» Никола Йокич во вчерашнем матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры (28,1%). Двукратный MVP лиги смазал больше бросков, чем когда-либо в одном матче за свою карьеру в НБА.
Во второй четверти встречи Йокич смазал девять бросков с игры подряд. Это также худший показатель в его карьере.
В конечном итоге Йокич оформил свой девятый трипл-дабл в сезоне-2023/24 – 22 очка, 15 подборов и 10 передач.
«Наггетс» проиграли «Клипперс» со счетом 102:111.