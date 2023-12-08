Никола Йокич в матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры. Это худший показатель в его карьере

Теги Денвер Клипперс НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич во вчерашнем матче против «Клипперс» реализовал 9 из 32 с игры (28,1%). Двукратный MVP лиги смазал больше бросков, чем когда-либо в одном матче за свою карьеру в НБА.

Во второй четверти встречи Йокич смазал девять бросков с игры подряд. Это также худший показатель в его карьере.

В конечном итоге Йокич оформил свой девятый трипл-дабл в сезоне-2023/24 – 22 очка, 15 подборов и 10 передач.

«Наггетс» проиграли «Клипперс» со счетом 102:111.

 

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2 комментария
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на эмбиида под такой новостью в комментах спорца уже 3 ушата помоев вылили бы, посмотрим что тут будет))
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