Баскетболисткам петербургского «Спартака» три месяца не выплачивают зарплату

Теги чемпионат России жен Спартак СПб жен Баскетбол

Руководство петербургского «Спартака» не выплачивает зарплату игрокам три месяца.

Две баскетболистки команды сообщили об этом «Матч ТВ» на условиях анонимности.

По информации «Матч ТВ», президент клуба переносит сроки выплат. Также сообщается, что в данный момент «Спартак» ищет спонсоров, которые покроют зарплатную ведомость клуба.

«Спартак» выступает в Суперлиге. В 1/4 финала плей‑офф команда встречается с клубом «Вологда-Чеваката».

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1 комментарий
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а одна студентка получит скоро 5 мультов зеленых за полтора месяца в БИГ3
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