Баскетболисткам петербургского «Спартака» три месяца не выплачивают зарплату

Руководство петербургского «Спартака» не выплачивает зарплату игрокам три месяца.

Две баскетболистки команды сообщили об этом «Матч ТВ» на условиях анонимности.

По информации «Матч ТВ», президент клуба переносит сроки выплат. Также сообщается, что в данный момент «Спартак» ищет спонсоров, которые покроют зарплатную ведомость клуба.

« » выступает в Суперлиге. В 1/4 финала плей‑офф команда встречается с клубом «Вологда-Чеваката».