Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, МБА сыграет с УГМК и другие матчи

В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся шесть матчей.

Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, московская МБА дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Динамо Курск

22 октября. 10:00

– Спарта энд К

22 октября. 13:00

Енисей – Самара

22 октября. 14:00

– Пересвет-ЮФУ

22 октября. 15:00

МБА – УГМК

22 октября. 16:30

Ника – Нефтяник

22 октября. 18:30

Положение команд: – 4-0, УГМК – 4-0, МБА – 4-0, Ника – 3-1, Надежда – 2-2, Енисей – 2-2, Динамо Новосибирск – 2-2, Нефтяник – 1-3, Самара – 1-3, энд К – 1-3, Динамо Москва – 0-4, Пересвет-ЮФУ – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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