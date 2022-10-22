Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, МБА сыграет с УГМК и другие матчи
В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся шесть матчей.
Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, московская МБА дома сыграет с екатеринбургским УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Динамо Курск
22 октября. 10:00
Динамо Москва – Спарта энд К
22 октября. 13:00
Енисей – Самара
22 октября. 14:00
Надежда – Пересвет-ЮФУ
22 октября. 15:00
МБА – УГМК
22 октября. 16:30
Ника – Нефтяник
22 октября. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 4-0, УГМК – 4-0, МБА – 4-0, Ника – 3-1, Надежда – 2-2, Енисей – 2-2, Динамо Новосибирск – 2-2, Нефтяник – 1-3, Самара – 1-3, Спарта энд К – 1-3, Динамо Москва – 0-4, Пересвет-ЮФУ – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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