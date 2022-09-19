Наталья Водопьянова будет назначена новым генеральным секретарем РФБ

Новым генеральным секретарем РФБ станет .

На сегодняшнем заседании исполкома российской федерации было объявлено, что Водопьянова вступит в должность 21 сентября.

Водопьянова – заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2004 и 2008), серебряный призер чемпионата мира-2006, чемпион Европы-2007 в составе женской сборной России. Карьеру игрока она завершила по окончании сезона-20/21, который провела в составе из Санкт-Петербурга, после чего стала президентом клуба.

Предыдущий генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина, занимавшая эту должность более 10 лет, с августа работает в центральном офисе ФИБА в Швейцарии.

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