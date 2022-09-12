Наталья Водопьянова может стать генеральным секретарем РФБ («Мутко против»)

Теги Татьяна Щеголева Наталья Водопьянова РФБ Спартак СПб жен Анна Архипова Наталья Галкина Баскетбол

Новым генеральным секретарем РФБ станет бывшая баскетболистка сборной России Наталья Водопьянова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Водопьянова является чемпионкой Европы 2007 года, а также двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в составе сборной России. Долгое время она была президентом женского клуба «Спартак» (Санкт-Петербург).

Наталья Галкина, занимавшая пост генерального секретаря РФБ более 10 лет подряд, этим летом перешла на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии.

В качестве кандидатов на пост также рассматривали президента МБА Татьяну Кочарян (Щеголеву) и генерального директора «Спарты энд К» Анну Архипову‑фон Калманович. Ранее сообщалось, что Татьяна Кочарян отклонила предложение.

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