Наталья Водопьянова может стать генеральным секретарем РФБ («Мутко против»)

Новым генеральным секретарем станет бывшая баскетболистка сборной России Наталья Водопьянова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Водопьянова является чемпионкой Европы 2007 года, а также двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в составе сборной России. Долгое время она была президентом женского клуба «Спартак» (Санкт-Петербург).

Наталья Галкина, занимавшая пост генерального секретаря РФБ более 10 лет подряд, этим летом перешла на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии.

В качестве кандидатов на пост также рассматривали президента МБА Татьяну Кочарян (Щеголеву) и генерального директора энд К» ‑фон Калманович. Ранее сообщалось, что Татьяна Кочарян отклонила предложение.

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