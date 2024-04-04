Гилберт Аренас: «Никола Йокич – худший обладатель награды MVP за последние 40 лет»
Гилберт Аренас назвал Николу Йокича худшим MVP за последние 40 лет.
«С точки зрения статистики, Йокич, вероятно, худший обладатель награды MVP. Он худший обладатель награды MVP за последние 40 лет.
Команды игроков, которые выигрывали награду MVP, были первыми и вторыми в лиге. Когда Майкл Джордан выиграл MVP, его команда была седьмой. Но в том сезоне он набирал в среднем 35 очков, 6 передач, 5 подборов, 3 перехвата, стал самым ценным игроком Матча всех звезд, лучшим защитником года, лучшим бомбардиром и лидером по перехватам — это был MVP. Исторический сезон. Это логично.
Когда Расселл Уэстбрук выиграл MVP, его команда была на 10-м месте в таблице, но он делал трипл-дабл в среднем за матч. Он сделал что-то потрясающее, он сделал то, чего не делали со времен Оскара Робертсона.
В 2021 году команда Йокича был пятой. Он набирал в среднем 26 очков, 8 передач и 10 подборов. Что здесь исторического? Никакой истории не было. «О, у бигмена почти трипл-дабл, давайте дадим ему награду». Вот в чем заключалась история», — сказал бывший игрок НБА.
Йокич – худший MVP за последние 40 лет?? Когда он выиграл свой второй MVP, он был единственным игроком в первой десятке по подборам и передачам по очкам, стал единственным игроком, набравшим 2000+ очков, 1000+ подборов и 500+ передач за один сезон в истории НБА, побив рекорд MJ по результативности. самый высокий рейтинг эффективности игрока, побил рекорд Леброна по самому высокому среднему показателю Box Plus Minus за один сезон, возглавил лигу по трипл-даблам, дабл-даблам и почти всем продвинутым показателям, занял 6-е место, а два его лучших игрока отсутствовали весь год (MPJ , 9 игр), но при этом он худший MVP за последние 40 лет. Да правильно.