Гилберт Аренас: «Никола Йокич – худший обладатель награды MVP за последние 40 лет»

Теги Майкл Джордан Денвер НБА Гилберт Аренас Расселл Уэстбрук Никола Йокич Баскетбол

Гилберт Аренас назвал Николу Йокича худшим MVP за последние 40 лет.

«С точки зрения статистики, Йокич, вероятно, худший обладатель награды MVP. Он худший обладатель награды MVP за последние 40 лет.

Команды игроков, которые выигрывали награду MVP, были первыми и вторыми в лиге. Когда Майкл Джордан выиграл MVP, его команда была седьмой. Но в том сезоне он набирал в среднем 35 очков, 6 передач, 5 подборов, 3 перехвата, стал самым ценным игроком Матча всех звезд, лучшим защитником года, лучшим бомбардиром и лидером по перехватам — это был MVP. Исторический сезон. Это логично.

Когда Расселл Уэстбрук выиграл MVP, его команда была на 10-м месте в таблице, но он делал трипл-дабл в среднем за матч. Он сделал что-то потрясающее, он сделал то, чего не делали со времен Оскара Робертсона.

В 2021 году команда Йокича был пятой. Он набирал в среднем 26 очков, 8 передач и 10 подборов. Что здесь исторического? Никакой истории не было. «О, у бигмена почти трипл-дабл, давайте дадим ему награду». Вот в чем заключалась история», — сказал бывший игрок НБА.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Походу парень совсем ку-ку.
+11
-1
+10
Аринас все мозги себе прокурил. Статистика у Йокича на уровне пиковых сезонов Ларри Берда.
+8
0
+8
Не нравится тëмнокожим парням что лучший европеец, да ещё и белый. Это не первая нападка на серба.
+8
-1
+7
С утра публикуется опрос ESPN по которому Йокич неоспоримый фаворит на MVP. А к вечеру вылезает Аренас со своим особо ценным мнением... Ну не может это быть просто совпадением!
+2
0
+2
Не, ну это точно наброс. Аринас понимает, что Йокич очень хорош
+2
0
+2
А ещё говорят, что у нас на тв аналитики плохие. Сколько на американских спортивных телеканалах бывших игроков, которые стали "экспертами" и сидят с пустой головой, толкая бред. Аренас не исключение
+2
0
+2
Дальше набранных очков, подборов и ассистов человек не видит. Зачем нам процент с игры и другая более продвинутая статистика
+2
0
+2
Вообще охренел что-ли?
0
0
0
Пошел на… негр
+2
-2
0
Бред какой-то ляпнул товарищ!😼
0
0
0
пиар компания Шэя продолжается
+1
-1
0
Ну так и скажи прямо, что он худший мвп потому что он белый и точка. Все остальное это уже набрасывание и подгонка под результат. Попа подгорает от доминации белых, а раньше значит все ок было. НБА одна из первых отбросила рассовые предрассудки, это позволило баскету выйти на новый уровень, надо и дальше продолжать в таком же духе. А ты застрял в прошлом и не хочешь признавать что хорошо играть могут не только черные. Плохо то что ты не один такой, а остальные просто получше тебя шифруются, Шак например или Эйсмит. Они задают токсичную повестку, хотя им в этой жизни перепало намного больше других и как бы пора уже перестать обижаться.
0
0
0
А кому-то сильно интересно мнение человека, который в раздевалке с таким же недалеким другом играл в индейцев с огнестрельным оружием? Экспертов поприличнее не осталось?
0
0
0
наглядный пример легалайза ))
0
0
0
С просторов от baffourappiah3853:
Йокич – худший MVP за последние 40 лет?? Когда он выиграл свой второй MVP, он был единственным игроком в первой десятке по подборам и передачам по очкам, стал единственным игроком, набравшим 2000+ очков, 1000+ подборов и 500+ передач за один сезон в истории НБА, побив рекорд MJ по результативности. самый высокий рейтинг эффективности игрока, побил рекорд Леброна по самому высокому среднему показателю Box Plus Minus за один сезон, возглавил лигу по трипл-даблам, дабл-даблам и почти всем продвинутым показателям, занял 6-е место, а два его лучших игрока отсутствовали весь год (MPJ , 9 игр), но при этом он худший MVP за последние 40 лет. Да правильно.
0
0
0
Ответ Nuteruoli
А ещё говорят, что у нас на тв аналитики плохие. Сколько на американских спортивных телеканалах бывших игроков, которые стали "экспертами" и сидят с пустой головой, толкая бред. Аренас не исключение
Аринас не работает на тв, на подкасте свою ересь вещает.
0
0
0
Ответ Nuteruoli
А ещё говорят, что у нас на тв аналитики плохие. Сколько на американских спортивных телеканалах бывших игроков, которые стали "экспертами" и сидят с пустой головой, толкая бред. Аренас не исключение
Он так хайпит, вот и все
0
0
0
Ответ Никола Тесла
Выходить и делать свою команду лучше на порядок, взять чемпионство, это не со стволами в раздевалку заваливаться.
Причём тут чемпионство, мвп награда регулярки, да и Йокич получал мвп до чемпионства
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий