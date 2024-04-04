Гилберт Аренас: «Никола Йокич – худший обладатель награды MVP за последние 40 лет»

Гилберт Аренас назвал Николу Йокича худшим MVP за последние 40 лет.

«С точки зрения статистики, Йокич, вероятно, худший обладатель награды MVP. Он худший обладатель награды MVP за последние 40 лет.

Команды игроков, которые выигрывали награду MVP, были первыми и вторыми в лиге. Когда Майкл выиграл MVP, его команда была седьмой. Но в том сезоне он набирал в среднем 35 очков, 6 передач, 5 подборов, 3 перехвата, стал самым ценным игроком Матча всех звезд, лучшим защитником года, лучшим бомбардиром и лидером по перехватам — это был MVP. Исторический сезон. Это логично.

Когда Расселл Уэстбрук выиграл MVP, его команда была на 10-м месте в таблице, но он делал трипл-дабл в среднем за матч. Он сделал что-то потрясающее, он сделал то, чего не делали со времен Оскара Робертсона.

В 2021 году команда был пятой. Он набирал в среднем 26 очков, 8 передач и 10 подборов. Что здесь исторического? Никакой истории не было. «О, у бигмена почти трипл-дабл, давайте дадим ему награду». Вот в чем заключалась история», — сказал бывший игрок .